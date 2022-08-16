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Только два клуба сохраняют хоть какой-то интерес к Роналду

Англия
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Только два клуба сохраняют хоть какой-то интерес к Роналду

Фото: Infobae

Новина українською

"Челси" и "Атлетико" Мадрид сохраняют интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Каве Солхеколя.

Тем не менее, это не предметный интерес, а лишь заинтересованность.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" продолжает искать форварда. В клубе чувствуют, что должны быть готовы к уходу португальца, так как его открытое желание уйти вредит атмосфере в раздевалке.

Криштиану желает покинуть клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он провел два стартовых матча "МЮ" в АПЛ, но не отличился результативными действиями.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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