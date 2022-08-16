Только два клуба сохраняют хоть какой-то интерес к Роналду

"Челси" и "Атлетико" Мадрид сохраняют интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Каве Солхеколя.

???? There are clubs who are keen on taking Cristiano Ronaldo. Chelsea and Atlético Madrid still have some interest in the player.



(Source: @SkyKaveh) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2022

Тем не менее, это не предметный интерес, а лишь заинтересованность.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" продолжает искать форварда. В клубе чувствуют, что должны быть готовы к уходу португальца, так как его открытое желание уйти вредит атмосфере в раздевалке.

Криштиану желает покинуть клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он провел два стартовых матча "МЮ" в АПЛ, но не отличился результативными действиями.