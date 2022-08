Только два клуба сохраняют хоть какой-то интерес к Роналду

"Челси" и "Атлетико" Мадрид сохраняют интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Каве Солхеколя.

???? There are clubs who are keen on taking Cristiano Ronaldo. Chelsea and Atlético Madrid still have some interest in the player.



(Source: @SkyKaveh)