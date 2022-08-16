Рабьо не перейдет в МЮ. Манкунианцы попытаются подписать Каземиро

"Манчестер Юнайтед" не подпишет хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Предложенная зарплата сильно меньше ожидаемой французом.

???? Adrien Rabiot to Man Utd now highly unlikely. Gap in wage offer/expectation mean move not happening as things stand. Live talks over other options such as Casemiro. De Jong improbable but #MUFC hope to get a top midfielder before deadline @TheAthleticUK https://t.co/pKojDR5GHM — David Ornstein (@David_Ornstein) August 16, 2022

Сообщается, что теперь клуб рассматривает хавбека "Реала" Каземиро в качестве усиления полузащиты. У бразильца контракт до 2025 года, Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

Переход де Йонга в "Юнайтед" считается маловероятным. Тем не менее, клуб будет пытаться заполучить максимально качественного хавбека до окончания трансферного окна.