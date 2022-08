Рабьо не перейдет в МЮ. Манкунианцы попытаются подписать Каземиро

"Манчестер Юнайтед" не подпишет хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Предложенная зарплата сильно меньше ожидаемой французом.

???? Adrien Rabiot to Man Utd now highly unlikely. Gap in wage offer/expectation mean move not happening as things stand. Live talks over other options such as Casemiro. De Jong improbable but #MUFC hope to get a top midfielder before deadline @TheAthleticUK https://t.co/pKojDR5GHM