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Рабьо не перейдет в МЮ. Манкунианцы попытаются подписать Каземиро

Англия
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Его продают?

Рабьо не перейдет в МЮ. Манкунианцы попытаются подписать Каземиро

Фото: twitter.com/Casemiro

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"Манчестер Юнайтед" не подпишет хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Предложенная зарплата сильно меньше ожидаемой французом.

Сообщается, что теперь клуб рассматривает хавбека "Реала" Каземиро в качестве усиления полузащиты. У бразильца контракт до 2025 года, Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

Переход де Йонга в "Юнайтед" считается маловероятным. Тем не менее, клуб будет пытаться заполучить максимально качественного хавбека до окончания трансферного окна.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед Адриен Рабьо
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