Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала

Все мы задавались вопросом: Зинченко будет играть в “Арсенале” левого защитника или центрхава? Микель Артета сразу рассказал, как будет действовать украинец. “Его основная позиция – левый бек, но в пределах этой позиции и в пределах нашей расстановки он может действовать на разных участках поля и это главное его качество”. И действительно, первые два матча АПЛ, в которых Зинченко выходил со старта, показали условность изначального вопроса. В одной и той же игре Зинченко играет и левого защитника и центрального хавбека.

Когда “Арсенал” играет без мяча и защищается, Зинченко занимает место на левом фланге в четверке беков. В этом нет никаких сюрпризов. Но во владении “канониры” перестраиваются. В ранней стадии атак Зинченко образовывает пару центрхавов с Парти, за ними тройка центрбеков Уайт - Салиба - Габриэл. Но в более поздной стадии Уайт присоединяется к Парти и Зинченко, и формация “Арсенала” приобретает очертания 2-3-5.

Пока едва ли не больше всех от появления Зинченко в “Арсенале” выиграл… Гранит Джака, которого мы рассматривали в качестве конкурента украинца за место в центре поля. Смещение Зинченко в центр в позиционных атаках “Арсенала” в буквальном смысле освободило швейцарского сборника.

Джака получил возможность играть выше и свободнее, и в игре с “Лестером” он поучаствовал в двух голах в воротах “лис” (гол и ассист).

Пример со старта матча. Зинченко в паре с Парти и ганец выполняет разрезной пас на ход Джаке.

А так выглядела расстановка “Арсенала” незадолго до первого гола. Тройка центрбеков, Парти и Зинченко в центре, Джака занял позицию на фланге, но вскоре он окажется в штрафной “Лестера” и остановит в ней мяч под удар Жезусу.

Но все же чаще “Арсенал” во владении перестраивался на 2-3-5. Зинченко в центральном полукруге, Мартинелли занял позицию на фланге, на одной линии с ним, но в полупространстве, Гранит Джака.

В одном из эпизодов Парти из тройки центрхавов оказался ближе всех к флангу, Зинченко в центре, Мартинелли и Джака играют выше.

Пример после перерыва. Снова тройка Уайт - Парти - Зинченко, Джака действует выше и готов выполнить рывок.

Так игроки “Арсенала” выстроились перед третьим голом в ворота “Лестера”. Джака уже в штрафной.

После кросса Уайта кипер “Лестера” Уорд неудачно сыграл на выходе и Джака сыграл на добивании. Зинченко следил за ситуацией из центральной зоны.

Но бывали моменты, когда Зинченко во владении оказывался на левом фланге атаки. Так, например, был заработан угловой, после которого “Арсенал” забил свой второй мяч. Зинченко из фланговой зоны при участии Джаки проскочил двух игроков “Лестера”

Интересно, что как только украинец начал движение к штрафной, Джака занял его позицию на фланге.

Зинченко сделал подачу на ход Мартинелли и игроки “Лестера” выбили мяч на угловой.

В одной из атак в конце первого тайма Мартинелли направился к противоположному флангу, чтобы создать там численное преимущество. Зинченко остался слева и создавал ширину.

Не брезговал украинец и традиционными кроссами.

Зинченко, Джака и Мартинелли продемонстрировали прекрасное взаимопонимание. В карте передач мы видим, что украинец активно взаимодействовал не только с Джакой, но и Мартинелли. После игры Зинченко назвал 21-летнего бразильца “ настоящим алмазом”.

Но Джака рад появлению украинца едва ли не больше всех. Как заметил обозреватель The Telegraph Сэм Дин, в игре с “Лестером” Джака четыре раз встречался с мячом в штрафной соперника, это был его высший показатель за все 190 матчей в Премьер-лиге.

“Я разговаривал с тренером перед стартом сезона и он мне сказал, что у меня будет больше свободы. Я знаю, что у меня теперь больше свободы двигаться вперед и назад, эту свободу мне дают и тренер, и одноклубники. Но все же я должен двигаться не так, как хочу, а так, чтобы сохранялась дисциплина с Зинченко и Мартинелли”, – сказал Джака после матча.

На 77-й минуте Зинченко уступил место на поле Тирни и шотландец действовал, как и подобает классическому фулбеку. Веселье для Джаки закончилось. Ныне ему приходилось все чаще оставаться в глубине.

Лучшим игроком матча стал форвард Габриэл Жезус, забивший два гола и сделавший два ассиста. Бразильца можно было встретить на всех участках поля, но помимо своих функций плеймейкера, Жезус был превосходный и в штрафной площадке.

Gabriel Jesus had 15 touches inside the opposition penalty area against Leicester. No Arsenal player has had more than that in a game since Alex Lacazette against Brighton in May 2019. pic.twitter.com/eTWGm2pI9a