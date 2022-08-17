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Илон Маск назвал шуткой заявление о планах купить Манчестер Юнайтед
Бизнесмен в своем стиле
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск в своем Twitter написал, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Позднее выяснилось, что это шутка.
"Еще я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать", – написал Маск.
Фан-клуб Tesla Owners Silicon Valley обратился к бизнесмену с вопросом: "Вы серьёзно?", на который Илон Маск ответил следующим образом:
"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю спортивные команды", - написал основатель SpaceX и Tesla .
Поэтому футбольный клуб пока остается в руках старого владельца - семьи американских бизнесменов Глейзеров.
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
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