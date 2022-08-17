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Илон Маск назвал шуткой заявление о планах купить Манчестер Юнайтед

Англия
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Бизнесмен в своем стиле

Илон Маск назвал шуткой заявление о планах купить Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск в своем Twitter написал, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Позднее выяснилось, что это шутка.

"Еще я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать", – написал Маск.

Фан-клуб Tesla Owners Silicon Valley обратился к бизнесмену с вопросом: "Вы серьёзно?", на который Илон Маск ответил следующим образом:

"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю спортивные команды", - написал основатель SpaceX и Tesla .

Поэтому футбольный клуб пока остается в руках старого владельца - семьи американских бизнесменов Глейзеров.

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В статье: Манчестер Юнайтед Илон Маск
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