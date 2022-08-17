Роналду анонсировал интервью по поводу своего будущего в МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал трансферные слухи вокруг себя.

"Они узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ просто лгут. У меня есть блокнот, и за последние несколько месяцев из 100 новостей, которые они сделали, только 5 были правдивыми. Представьте, как обстоят дела на самом деле", - написал Роналду в комментариях под постом его фанатского аккаунта в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" продолжает искать форварда. В клубе чувствуют, что должны быть готовы к уходу португальца, так как его открытое желание уйти вредит атмосфере в раздевалке. Криштиану желает покинуть клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он провел два стартовых матча "МЮ" в АПЛ, но результативными действиями не отличился.