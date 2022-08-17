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Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Челси
Американец может сменить клуб
Кристиан Пулишич
Нападающий "Челси" Кристиан Пулишич заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание The Athletic.
Руководство "красных дьяволов" рассматривает вариант с арендой 23-летнего американца. В "Челси" Пулишич не получает желаемой игровой практики, которая важна для игрока перед ЧМ в Катаре.
Отметим, что за три сезона в лондонском клубе Пулишич сыграл 76 матчей, в которых забил 19 голов.
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Источник:The Athletic
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