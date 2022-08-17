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Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Челси

Англия
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Американец может сменить клуб

Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Челси

Кристиан Пулишич

Новина українською

Нападающий "Челси" Кристиан Пулишич заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание The Athletic.

Руководство "красных дьяволов" рассматривает вариант с арендой 23-летнего американца. В "Челси" Пулишич не получает желаемой игровой практики, которая важна для игрока перед ЧМ в Катаре.

Отметим, что за три сезона в лондонском клубе Пулишич сыграл 76 матчей, в которых забил 19 голов.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич
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Источник:
The Athletic

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