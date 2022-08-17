Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Челси

Нападающий "Челси" Кристиан Пулишич заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание The Athletic.

Руководство "красных дьяволов" рассматривает вариант с арендой 23-летнего американца. В "Челси" Пулишич не получает желаемой игровой практики, которая важна для игрока перед ЧМ в Катаре.

Отметим, что за три сезона в лондонском клубе Пулишич сыграл 76 матчей, в которых забил 19 голов.