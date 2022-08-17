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Вест Хэм выкупил защитника у ПСЖ за 12 млн
Тило Керер перебрался в АПЛ
Фото: whufc.com/ автор неизвестен
"Вест Хэм" подписал универсального защитника "ПСЖ" Тило Керера до 2026 года. Сумма сделки составила 12 млн евро.
25-летний Керер четыре года назад перебирался в Париж из "Шальке" за 37 млн, но авансов не оправдал и твердого места в основе не завоевал ни в центре обороны, ни на правом фланге.
После того, как "ПСЖ" возглавил Кристоф Гальтье, немцу указали на дверь, и помимо "Вест Хэма" им также интересовалась "Севилья", но он решил ехать в АПЛ.
Ходят слухи, что место Керера в ротации Парижа займет Мохаммед Симакан, который сейчас принадлежит "РБ Лейпциг".
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