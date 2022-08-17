  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм выкупил защитника у ПСЖ за 12 млн
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм выкупил защитника у ПСЖ за 12 млн

Англия
(1 голосов)

Тило Керер перебрался в АПЛ

Вест Хэм выкупил защитника у ПСЖ за 12 млн

Фото: whufc.com/ автор неизвестен

Новина українською

"Вест Хэм" подписал универсального защитника "ПСЖ" Тило Керера до 2026 года. Сумма сделки составила 12 млн евро.

25-летний Керер четыре года назад перебирался в Париж из "Шальке" за 37 млн, но авансов не оправдал и твердого места в основе не завоевал ни в центре обороны, ни на правом фланге.

После того, как "ПСЖ" возглавил Кристоф Гальтье, немцу указали на дверь, и помимо "Вест Хэма" им также интересовалась "Севилья", но он решил ехать в АПЛ.

Ходят слухи, что место Керера в ротации Парижа займет Мохаммед Симакан, который сейчас принадлежит "РБ Лейпциг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Тило Керер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Вест Хэм"

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде