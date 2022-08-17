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В Барсу не перейдет. Полузащитник Ман Сити решил остаться в Англии

Англия
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В Барсу не перейдет. Полузащитник Ман Сити решил остаться в Англии

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Португалец Бернарду Силва решил остаться в "Манчестер Сити".

На протяжении последних месяцев ходили слухи об интересе к его персоне со стороны "Барсы". Более того, сам полузащитник изначально хотел попробовать свои силы в Испании.

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Однако, по данным The Athletic, Силва изменил свое мнение. "Барса" так и не сделал официального запроса по его трансферу, поэтому сам футболист решил сфокусироваться на игре в Англии.

В текущем сезоне на счету Бернарду три матча без результативных действий.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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