В Барсу не перейдет. Полузащитник Ман Сити решил остаться в Англии

Португалец Бернарду Силва решил остаться в "Манчестер Сити".

На протяжении последних месяцев ходили слухи об интересе к его персоне со стороны "Барсы". Более того, сам полузащитник изначально хотел попробовать свои силы в Испании.

Однако, по данным The Athletic, Силва изменил свое мнение. "Барса" так и не сделал официального запроса по его трансферу, поэтому сам футболист решил сфокусироваться на игре в Англии.

Very good news for Manchester City: Bernardo Silva is now focused on staying.



His head was turned by interest from Barcelona, but, just like last summer, he's now happy to stay and focus fully on the season ahead at #MCFC https://t.co/E1MUWSspzD