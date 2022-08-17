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В Барсу не перейдет. Полузащитник Ман Сити решил остаться в Англии
Каталонцы не дошли до официального предложения
Фото: VbetNews / Автор: неизвестен
Португалец Бернарду Силва решил остаться в "Манчестер Сити".
На протяжении последних месяцев ходили слухи об интересе к его персоне со стороны "Барсы". Более того, сам полузащитник изначально хотел попробовать свои силы в Испании.
Однако, по данным The Athletic, Силва изменил свое мнение. "Барса" так и не сделал официального запроса по его трансферу, поэтому сам футболист решил сфокусироваться на игре в Англии.
Very good news for Manchester City: Bernardo Silva is now focused on staying.— Oliver Kay (@OliverKay) August 17, 2022
His head was turned by interest from Barcelona, but, just like last summer, he's now happy to stay and focus fully on the season ahead at #MCFC https://t.co/E1MUWSspzD
В текущем сезоне на счету Бернарду три матча без результативных действий.
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