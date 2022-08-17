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Полиция ограничилась предупреждением Роналду за разбитый телефон 14-летнего болельщика Эвертона
В тюрьму не сядет
Фото: twitter.com/Cristiano
Полиция Мерсисайда выдвинула нападающему "Манчестер Юнайтед" условное предупреждение по делу о нападении на 14-летнего болельщика "Эвертона" в апреле. Тогда португалец разбил мальчику телефон.
Условное предупреждение применяется в Англии, когда состава дела недостаточно для переноса его в суд.
Напомним, что после поражения на Гудисон Парк со счетом 0:1, Роналду выбил телефон из рук у 14-летнего Джейкоба Хардинга.
Португалец добровольно явился на допрос в полицию после инцидента. Против форварда было заведено разбирательство с подозрением в "нападении с причинением материального ущерба".
Португалец публично извинился перед парнем в социальных сетях. Он также пригласил парня на матч "Манчестер Юнайтед", но мать Джейкоба отказалась.
"На мой взгляд, если бы кто-то напал на него на улице, а затем попросил бы нас пообедать, мы бы этого не приняли приглашение. Делать это только потому, что он Криштиану Роналду? Зачем нам это делать?
Как будто мы в долгу перед ним, но, извините, это не так. Дело в руках полиции", – заявила мать.
Полиция заявила, что дело закрыто.
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