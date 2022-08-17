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Манчестер Юнайтед хочет купить Тома Менье из Боруссии
Уан-Биссака сдулся?
Фото: twitter.com/ThomMills
Защитник "Боруссии" Дортмунд Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Манкунианцы предлагают за 30-летнего правого защитника 15 миллионов евро.
Официальное предложение "Боруссии" ещё не поступало.
В "МЮ" надеются отправить в аренду или продать Аарона Уан-Биссаку, за которого готов отдать 10 миллионов фунтов "Кристал Пэлас". Его и заменит на фланге Менье.
В этом сезоне Менье провел уже 3 матча за "Боруссию "Дортмунд": два в Бундеслиге и один в Кубке Германии.
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