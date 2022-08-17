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Манчестер Юнайтед хочет купить Тома Менье из Боруссии

Англия
(1 голосов)

Уан-Биссака сдулся?

Манчестер Юнайтед хочет купить Тома Менье из Боруссии

Фото: twitter.com/ThomMills

Новина українською

Защитник "Боруссии" Дортмунд Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Манкунианцы предлагают за 30-летнего правого защитника 15 миллионов евро.

Официальное предложение "Боруссии" ещё не поступало.

В "МЮ" надеются отправить в аренду или продать Аарона Уан-Биссаку, за которого готов отдать 10 миллионов фунтов "Кристал Пэлас". Его и заменит на фланге Менье.

В этом сезоне Менье провел уже 3 матча за "Боруссию "Дортмунд": два в Бундеслиге и один в Кубке Германии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Томас Менье
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Источник:
telegraph.co.uk

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