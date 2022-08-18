"В 37 лет сыграю в Лиге чемпионов, а Роналду — нет". Футболистка потроллила Криштиану

Футболистка ирландского "Шелбурна" Хизер О’Рейли опубликовала на своей странице в Twitter пост, в котором подколола звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет", - написала спортсменка под своей фотографией, прикрепив смайлик с улыбкой.

37-летняя американка О'Рейли завершила карьеру в 2019, а и июле этого года вернулась в футбол, чтобы в составе "Шелбурна" принять участие в женской Лиге чемпионов.

Heading to go play Champions League at age 37 and Ronaldo isn’t ???? HAO-7 pic.twitter.com/t7a8ph9or4 — Heather O'Reilly (@HeatherOReilly) August 16, 2022

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Соответственно, команда из Манчестера выступит в Лиге Европы. 37-летний Роналду недоволен этим фактом и поэтому намерен сменить команду.