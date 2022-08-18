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СМИ: МЮ продвигается в переговорах с ключевым полузащитником Реала

Англия
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Мадридцы не хотят, но могут отпустить бразильца

СМИ: МЮ продвигается в переговорах с ключевым полузащитником Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" этим летом может провернуть по-настоящему топ-трансфер.

На протяжении недели клуб ведет активные переговоры по переходу бразильца Каземиро. Более того, по сообщениям английских СМИ, "дьяволы" сумели продвинуться в переговорах. Игрок рассматривает переход в качестве нового вызова в карьере. К тому же, "Юнайтед" готов платить Каземиро на уровне главных звезд команды.

Что касается "Реала", то мадридцы не спешат отпускать опорника, однако если "МЮ" предложит более 70-ти миллионов, то переход может случиться.

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За "Реал" Каземиро играет с 2013-го года (была аренда в "Порту"). В сумме на его счету 336 игр и 18 завоеванных трофеев, в том числе пять побед в ЛЧ.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
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