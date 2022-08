СМИ: МЮ продвигается в переговорах с ключевым полузащитником Реала

"Манчестер Юнайтед" этим летом может провернуть по-настоящему топ-трансфер.

На протяжении недели клуб ведет активные переговоры по переходу бразильца Каземиро. Более того, по сообщениям английских СМИ, "дьяволы" сумели продвинуться в переговорах. Игрок рассматривает переход в качестве нового вызова в карьере. К тому же, "Юнайтед" готов платить Каземиро на уровне главных звезд команды.

???? Casemiro now Man Utd focus

???? Advancing with #RMFC + 30yo

???? Salary offer among highest earners

???? If signs, De Jong even less realistic

???? Antony back on radar but long shot

???? #MUFC also eye RB & No2 GK

???? Ronaldo future still uncertain@TheAthleticUKhttps://t.co/GQdd7ZGBCM