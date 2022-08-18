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СМИ: МЮ продвигается в переговорах с ключевым полузащитником Реала
Мадридцы не хотят, но могут отпустить бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" этим летом может провернуть по-настоящему топ-трансфер.
На протяжении недели клуб ведет активные переговоры по переходу бразильца Каземиро. Более того, по сообщениям английских СМИ, "дьяволы" сумели продвинуться в переговорах. Игрок рассматривает переход в качестве нового вызова в карьере. К тому же, "Юнайтед" готов платить Каземиро на уровне главных звезд команды.
???? Casemiro now Man Utd focus— David Ornstein (@David_Ornstein) August 18, 2022
???? Advancing with #RMFC + 30yo
???? Salary offer among highest earners
???? If signs, De Jong even less realistic
???? Antony back on radar but long shot
???? #MUFC also eye RB & No2 GK
???? Ronaldo future still uncertain@TheAthleticUKhttps://t.co/GQdd7ZGBCM
Что касается "Реала", то мадридцы не спешат отпускать опорника, однако если "МЮ" предложит более 70-ти миллионов, то переход может случиться.
За "Реал" Каземиро играет с 2013-го года (была аренда в "Порту"). В сумме на его счету 336 игр и 18 завоеванных трофеев, в том числе пять побед в ЛЧ.
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