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Анчелотти хотел бы сохранить Каземиро, но не станет препятствовать его уходу

Англия
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Не зря накупили полузащитников

Анчелотти хотел бы сохранить Каземиро, но не станет препятствовать его уходу

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет сохранить хавбека Каземиро, на фоне информации о предложении "Манчестер Юнайтед" по игроку, сообщает ESPN. На личной встрече бразилец хочет выяснить у менеджера, какова его роль в будущем сезоне.

Каземиро хочет знать сколько ему светит игрового времени на фоне прихода Орельена Чуамени за 80 миллионов евро из "Монако".

Менеджер хотел бы сохранить игрока, но примет любое решение бразильца. "Реал" также не будет препятствовать уходу полузащитника.

"Манкунианцы" собираются предложить минимум 65 миллионов евро за полузащитника.

Самого 30-летнего бразильца привлекает финансовый аспект сделки. Он осознает, что контракт, предложенный "МЮ", может стать последним крупным соглашением в его карьере.

Текущий контракт полузащитника с "Реалом" истекает летом 2025 года. Соглашение бразилец продлил практически год назад – 27 августа 2021 года.

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В статье: Карло Анчелотти Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.co.uk

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