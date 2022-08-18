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Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию протеста перед матчем с Ливерпулем

Англия
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Глейзеры довели

Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию протеста перед матчем с Ливерпулем

Фото: twitter.com/ManUtd

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Фанаты "Манчестер Юнайтед" собираются провести акцию протеста перед матчем АПЛ против "Ливерпуля" в понедельник, 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель сообщества The United Stand Марк Голдбридж.

Болельщики уже протестовали против семьи Глейзеров, владеющих "Юнайтед".

После матча с "Брентфордом" (0:4) сообщество болельщиков клуба выступили с критикой руководства клуба. Сделав вывод, что проблемы клуба в руководстве.

Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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