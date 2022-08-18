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Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию протеста перед матчем с Ливерпулем
Глейзеры довели
Фото: twitter.com/ManUtd
Фанаты "Манчестер Юнайтед" собираются провести акцию протеста перед матчем АПЛ против "Ливерпуля" в понедельник, 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель сообщества The United Stand Марк Голдбридж.
The Protest on Monday that is organised by the 58 starts from the Tollgate at 7pm. They congregate at the Trinity statue before the game. The World will be watching this game, so will the Glazers, so will buyers.— Mark Goldbridge (@markgoldbridge) August 18, 2022
Thanks to the many people who sent me the details to share
Болельщики уже протестовали против семьи Глейзеров, владеющих "Юнайтед".
После матча с "Брентфордом" (0:4) сообщество болельщиков клуба выступили с критикой руководства клуба. Сделав вывод, что проблемы клуба в руководстве.
Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.
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