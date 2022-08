Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию протеста перед матчем с Ливерпулем

Фанаты "Манчестер Юнайтед" собираются провести акцию протеста перед матчем АПЛ против "Ливерпуля" в понедельник, 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель сообщества The United Stand Марк Голдбридж.

The Protest on Monday that is organised by the 58 starts from the Tollgate at 7pm. They congregate at the Trinity statue before the game. The World will be watching this game, so will the Glazers, so will buyers.



