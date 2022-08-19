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Sky Sports назвал сумму, которую МЮ предлагает Реалу за Каземиро

Англия
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Трансфер уже близко

Sky Sports назвал сумму, которую МЮ предлагает Реалу за Каземиро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Похоже, "Манчестер Юнайтед" усилит центр поля футболистом, который действительно умеет отбирать мяч. Британские СМИ активно пишут, что красные дьяволы максимально приблизились к соглашению с мадридским "Реалом" о покупке Каземиро.

По информации Sky Sports, МЮ предлагает 50,7 млн. фунтов стерлингов (60 млн. евро), а также возможные бонусы в размере 8,5 млн. фунтов (еще 10 млн. евро).

С самим игроком будет подписан контракт на четыре года.

Впрочем, указывается, что вряд ли Каземиро успеет принять участие в ближайшем матче АПЛ (против "Ливерпуля"), поскольку придется потратить время на оформление визы.

Ранее сообщалось, что сам Казэмиро готов к переезду в Англию по "личным и профессиональным причинам".

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
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