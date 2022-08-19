Sky Sports назвал сумму, которую МЮ предлагает Реалу за Каземиро

Похоже, "Манчестер Юнайтед" усилит центр поля футболистом, который действительно умеет отбирать мяч. Британские СМИ активно пишут, что красные дьяволы максимально приблизились к соглашению с мадридским "Реалом" о покупке Каземиро.

По информации Sky Sports, МЮ предлагает 50,7 млн. фунтов стерлингов (60 млн. евро), а также возможные бонусы в размере 8,5 млн. фунтов (еще 10 млн. евро).

С самим игроком будет подписан контракт на четыре года.

Впрочем, указывается, что вряд ли Каземиро успеет принять участие в ближайшем матче АПЛ (против "Ливерпуля"), поскольку придется потратить время на оформление визы.

Ранее сообщалось, что сам Казэмиро готов к переезду в Англию по "личным и профессиональным причинам".