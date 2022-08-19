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Ноттингем Форест объявил о покупке полузащитника Вулверхэмптона
Рекордный трансфер в истории клуба
Фото: nottinghamforest.co.uk
"Ноттингем Форест" на своем официальном сайте сообщил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта.
22-летний англичанин заключил контракт с "лесниками" на пять лет. Футболист будет выступать под номером 10. "Вулверхэмптон" получит за игрока 29,5 млн евро. При этом сумма трансфера еще может вырасти до 50 миллионов. Отметим, что сделка стала рекордной для "Ноттингем Форест" за всю историю клуба.
Минувший сезон Гиббс-Уайт провел на правах аренды в "Шеффилд Юнайтед". На его счету 12 голов и 10 результативных передач в 37 матчах Чемпиошипа.
Find out more about our latest recruit as @Morgangibbs27 arrives on Trentside ???? #MGW10 | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 19, 2022
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