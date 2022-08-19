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Челси потратил 15 млн на 19-летнего хавбека Интера, не сыгравшего ни одного матча за основу
Парень забил Шахтеру в Юношеской лиге УЕФА
фото - ФК Челсі
"Челси" объявил о переходе полузащитника "Интера" Чезаре Касадеи. Контракт подписан на шесть лет. По информации Transfermarkt, 19-летний футболист обошелся аристократам в 15 млн. евро.
Интересно, что Касадеи еще не играл за первую команду "Интера", но был настоящей звездой на юношеском уровне. В частности, в прошлом сезоне в Примавере (молодежном чемпионате) он забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи. В Юношеской лиге УЕФА забил два гола в семи матчах (в частности, в ворота "Шахтера").
Чезаре также отыграл 12 матчей за сборную Италии U-19 и забил три гола.
Отметим, что "Челси" этим летом потратил на трансферы уже более 200 млн. евро. В частности, аристократы покупали Марка Кукурелью (65 млн), Рахима Стерлинга (56 млн), Калиду Кулибали (38 млн), Карни Чуквуэмеку (18 млн) и Габриэля Слонина (9 млн).
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