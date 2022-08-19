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Тухель о стычке с Конте: Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже
Ситуация не такая серьезная?
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий о конфликте с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте во время их матча в АПЛ (2:2). "Мы не оскорбляли друг друга", – приводит его слова Football London.
Сначала менеджеры повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга. Когда матч окончился, менеджеров удалили с поля, после того как Тухель и Конте устроили перепалку во время рукопожатия.
– Вы видели мемы о вашем рукопожатии с Антонио Конте? Они вам нравятся?
– Конечно, мы посмеялись. Очень важно уметь посмеяться над собой. Да, у матча был высокий накал, но ничего плохого не произошло.
Рукопожатие было и длинное, и крепкое. Я это признаю. Но никто никому не хотел вредить.
Мы не оскорбляли друг друга. Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже, чем есть на самом деле. Если случилась такая реакция, нужно это принять.
Для меня это не так важно. Дело было в страсти и не более того. Он сражался за свою команду, я сражался за свою команду.
Я испытываю к нему огромное уважение. И это не изменится из-за этого инцидента, – сказал Тухель.
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