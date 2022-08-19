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Тухель о стычке с Конте: Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже

Англия
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Ситуация не такая серьезная?

Тухель о стычке с Конте: Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий о конфликте с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте во время их матча в АПЛ (2:2). "Мы не оскорбляли друг друга", – приводит его слова Football London.

Сначала менеджеры повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга. Когда матч окончился, менеджеров удалили с поля, после того как Тухель и Конте устроили перепалку во время рукопожатия.

– Вы видели мемы о вашем рукопожатии с Антонио Конте? Они вам нравятся?

– Конечно, мы посмеялись. Очень важно уметь посмеяться над собой. Да, у матча был высокий накал, но ничего плохого не произошло.

Рукопожатие было и длинное, и крепкое. Я это признаю. Но никто никому не хотел вредить.

Мы не оскорбляли друг друга. Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже, чем есть на самом деле. Если случилась такая реакция, нужно это принять.

Для меня это не так важно. Дело было в страсти и не более того. Он сражался за свою команду, я сражался за свою команду.

Я испытываю к нему огромное уважение. И это не изменится из-за этого инцидента, – сказал Тухель.

Читайте такжеКонте и Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении на матче Челси – Тоттенхэм

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
football.london

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