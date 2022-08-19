Бернарду интересен проект ПСЖ. Парижане попытаются подписать португальца

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва в начале лета общался со спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем и хвалил проект парижан, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Клуб попробует провернуть сделку до конца трансферного окна.

Игрок уже знаком с Кампушем по работе в "Монако". Именно он тогда купил его в клуб. Теперь руководство "ПСЖ" связалось с окружением игрока, чтобы навести справки по возможному трансферу.

Сделка должна быть сложной, поскольку на "ПСЖ" лежат финансовые ограничения, а "Сити" не хочет отпускать португальца.

Интерес "ПСЖ" к игроку обострился на фоне выхода из гонки "Барселоны". "Каталонцы" вряд ли смогут себе позволить подписание такого игрока, учитывая запрет на финансовые рычаги от Ла Лиги.