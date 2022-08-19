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Тухель оштрафован за стычку на 35 тысяч фунтов, Конте – на 15
Не стоит перед камерами вот так показывать свои нервы
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии определила наказание для главных тренеров "Челси" и "Тоттенхэма" Томаса Тухеля и Антонио Конте. Помимо штрафа, немецкого специалиста отстранят на один матч.
Об этом сообщает официальный представитель Футбольной ассоциации.
August 19, 2022
Томас Тухель будет оштрафован на 35 тысяч фунтов, а также отстранен на один матч. Решение о дисквалификации пока не вступило в силу.
Антонио Конте должен будет выплатить 15 тысяч фунтов.
Отмечается, что постановление может быть обжаловано.
Напомним, что сначала менеджеры повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга. Когда матч окончился, менеджеров удалили с поля, после того как Тухель и Конте устроили перепалку во время рукопожатия.
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