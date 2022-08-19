Тухель оштрафован за стычку на 35 тысяч фунтов, Конте – на 15

Футбольная ассоциация Англии определила наказание для главных тренеров "Челси" и "Тоттенхэма" Томаса Тухеля и Антонио Конте. Помимо штрафа, немецкого специалиста отстранят на один матч.

Об этом сообщает официальный представитель Футбольной ассоциации.

Томас Тухель будет оштрафован на 35 тысяч фунтов, а также отстранен на один матч. Решение о дисквалификации пока не вступило в силу.

Антонио Конте должен будет выплатить 15 тысяч фунтов.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано.

Напомним, что сначала менеджеры повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга. Когда матч окончился, менеджеров удалили с поля, после того как Тухель и Конте устроили перепалку во время рукопожатия.