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Тухель оштрафован за стычку на 35 тысяч фунтов, Конте – на 15

Англия
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Не стоит перед камерами вот так показывать свои нервы

Тухель оштрафован за стычку на 35 тысяч фунтов, Конте – на 15

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии определила наказание для главных тренеров "Челси" и "Тоттенхэма" Томаса Тухеля и Антонио Конте. Помимо штрафа, немецкого специалиста отстранят на один матч.

Об этом сообщает официальный представитель Футбольной ассоциации.

Томас Тухель будет оштрафован на 35 тысяч фунтов, а также отстранен на один матч. Решение о дисквалификации пока не вступило в силу.

Антонио Конте должен будет выплатить 15 тысяч фунтов.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано.

Напомним, что сначала менеджеры повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга. Когда матч окончился, менеджеров удалили с поля, после того как Тухель и Конте устроили перепалку во время рукопожатия.

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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