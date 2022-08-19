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Официально: Каземиро перейдет в Манчестер Юнайтед

Англия
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Гарри Магвайр будет капитаном у 14-ти кубков ЛЧ

Официально: Каземиро перейдет в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу полузащитника "Реала" Каземиро. Стороны подпишут четырехлетний контракт.

"МЮ" заплатит "Реалу" 60 миллионов фунтов + 10 в виде бонусов. Речь идет именно о фунтах.

Отмечается, что контракт позволит стать Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, зарплата не в два раза больше, чем в "Реале".

Также заработок будет зависеть от выступлений игрока. Зарплата также вырастет в случае попадания "МЮ" в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что желание Каземиро перейти не связано с финансовым аспектом, а завязано исключительно на личных и спортивных обстоятельствах.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
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