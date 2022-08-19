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Официально: Каземиро перейдет в Манчестер Юнайтед
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу полузащитника "Реала" Каземиро. Стороны подпишут четырехлетний контракт.
We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro ????????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022
"МЮ" заплатит "Реалу" 60 миллионов фунтов + 10 в виде бонусов. Речь идет именно о фунтах.
Отмечается, что контракт позволит стать Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, зарплата не в два раза больше, чем в "Реале".
Casemiro deal final details ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022
▫️ £60m plus £10m add-ons to Real Madrid, it’s in £;
▫️ 4 year deal with option for further season;
▫️ His wages [not double] will put Casemiro among Man Utd highest earners;
▫️ Performance-related contract with higher earnings if in the CL.
Также заработок будет зависеть от выступлений игрока. Зарплата также вырастет в случае попадания "МЮ" в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что желание Каземиро перейти не связано с финансовым аспектом, а завязано исключительно на личных и спортивных обстоятельствах.
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