Официально: Каземиро перейдет в Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении принципиальной договоренности по трансферу полузащитника "Реала" Каземиро. Стороны подпишут четырехлетний контракт.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro ???????? #MUFC

"МЮ" заплатит "Реалу" 60 миллионов фунтов + 10 в виде бонусов. Речь идет именно о фунтах.

Отмечается, что контракт позволит стать Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, зарплата не в два раза больше, чем в "Реале".

Casemiro deal final details ????????????



▫️ £60m plus £10m add-ons to Real Madrid, it’s in £;



▫️ 4 year deal with option for further season;



▫️ His wages [not double] will put Casemiro among Man Utd highest earners;



▫️ Performance-related contract with higher earnings if in the CL.