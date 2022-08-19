Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны и продать часть телеправ

Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", хочет привлечь средства с продажи телеправ на расширение стадиона и улучшение тренировочной базы, сообщает The Times. На это потребуется 200 миллионов евро.

Олд Траффорд хотят расширить до 90 тысяч мест.

Сообщается, что изучаются различные варианты, среди них – получение кредита и продажа миноритарного пакета акций клуба.

Инсайдеры утверждают, что "МЮ" могут предложить последовать примеру "Барселоны" и передать финансовой компании права на часть будущих доходов телеправ в обмен на определенную сумму.