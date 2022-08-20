Каземиро в субботу прибудет в Манчестер для завершения трансфера

Вчера, 19 августа, "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении договоренности с опорным полузащитником "Реала" Казэмиро на счет его трансфера на "Олд Траффорд".

Фабрицио Романо сообщает, что бразилец прибудет в Манчестер частным рейсом в субботу, 20 августа.

В этот день у полузащитника запланировано медицинский осмотр, завершение оформления визы, а также представление.

Напомним, что сумма трансфера составит около 60 миллионов евро, контракт будет заключен на четыре года.