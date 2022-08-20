Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вариант из МЮ отпадает? Варди подписал новый контракт с Лестером
Продлил на один год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Лестер" на своих официальных ресурсах объявил о продлении контракта нападающего Джейми Варди. Новое соглашение будет действительным до 2024-го года.
Последний раз форвард пролонгировал контракт еще летом 2020-го, и тогда было заключено сотрудничество на три года.
Сам Варди после своего автографа под соглашением отметил, что очень легко принял это решение и рад продолжать работать в команде.
Добавим, что недавно игроком интересовался “Манчестер Юнайтед”, который сейчас находится в поисках усиления атакующего звена.
Напомним, что Джейми находится в "Лестере" с 2012-го года. Тогда "лисы" приобрели нападающего у "Флитвуда Тауна" за 1,24 миллиона евро. С тех пор он вместе с командой прошел путь от Чемпионшипа до победы в АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке Англии. Кроме этого форвард с "лисами" достигал полуфинала Лиги конференций и четвертьфинала Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- В российском Сочи – взрыв и пожар возле аэропорта
- "Усик слишком хорош для Джошуа, Энтони рискует всей карьерой". Что пишут СМИ перед боем
- Суд продолжается. Менди обвиняется в изнасиловании жертв в "комнатах паники"
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО