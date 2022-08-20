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Вариант из МЮ отпадает? Варди подписал новый контракт с Лестером

Англия
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Продлил на один год

Вариант из МЮ отпадает? Варди подписал новый контракт с Лестером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Лестер" на своих официальных ресурсах объявил о продлении контракта нападающего Джейми Варди. Новое соглашение будет действительным до 2024-го года.

Последний раз форвард пролонгировал контракт еще летом 2020-го, и тогда было заключено сотрудничество на три года.

Сам Варди после своего автографа под соглашением отметил, что очень легко принял это решение и рад продолжать работать в команде.

Добавим, что недавно игроком интересовался “Манчестер Юнайтед”, который сейчас находится в поисках усиления атакующего звена.

Напомним, что Джейми находится в "Лестере" с 2012-го года. Тогда "лисы" приобрели нападающего у "Флитвуда Тауна" за 1,24 миллиона евро. С тех пор он вместе с командой прошел путь от Чемпионшипа до победы в АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке Англии. Кроме этого форвард с "лисами" достигал полуфинала Лиги конференций и четвертьфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейми Варди Лестер Сити
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