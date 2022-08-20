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Арсенал отдаст своего 80-миллионнного вингера в аренду в Ниццу

Англия
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Уход Николя Пепе поможет клубу найти усиление в атаку

Арсенал отдаст своего 80-миллионнного вингера в аренду в Ниццу

Фото: The Sport Review

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" ведет переговоры с французской "Ниццей" о потенциальной аренде ивуарийского вингера Николя Пепе. Как сообщает издание The Athletic, английский клуб сам заинтересован в уходе своего игрока.

По информации издания, именно от расставания с Пепе зависят шансы команды найти усиление в атаку в оставшийся период летнего трансферного окна. Сейчас фокус "Арсенала" именно на укреплении нападения, однако клуб возьмет новичка только если он действительно усилит команду.

Лондонцы приобрели Пепе три года назад, летом 2019, из "Лилля" за 80 миллионов евро. Николя стал, и остается, самым дорогим игроком в истории клуба. За три сезона он отыграл 112 матчей за "Арсенал", забив 27 голов и отдав 21 ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ницца Николя Пепе
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