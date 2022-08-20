Тен Хаг еще не отказался от покупки вингера Аякса. Контракт игрока с МЮ уже согласован

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг все еще не против снова поработать со своим бывшим подопечным в "Аяксе" Антони. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Для нидерландского тренера этот игрок является ключевой целью на позицию вингера.

"Ман Юнайтед" и Антони уже достигли принципиального соглашения о пятилетнем контракте. Теперь "красные дьяволы" будут готовить официальное предложение "Аяксу" по трансферу игрока.

Отметим, что бразильский вингер сыграл под руководством тен Хага в амстердамском клубе 79 матчей, в которых отличился 22 голами и 20 асистами.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Антони в 35 миллионов евро.