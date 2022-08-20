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Тен Хаг еще не отказался от покупки вингера Аякса. Контракт игрока с МЮ уже согласован
Впереди – договоренности между клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг все еще не против снова поработать со своим бывшим подопечным в "Аяксе" Антони. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Для нидерландского тренера этот игрок является ключевой целью на позицию вингера.
"Ман Юнайтед" и Антони уже достигли принципиального соглашения о пятилетнем контракте. Теперь "красные дьяволы" будут готовить официальное предложение "Аяксу" по трансферу игрока.
Отметим, что бразильский вингер сыграл под руководством тен Хага в амстердамском клубе 79 матчей, в которых отличился 22 голами и 20 асистами.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Антони в 35 миллионов евро.
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