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Тен Хаг еще не отказался от покупки вингера Аякса. Контракт игрока с МЮ уже согласован

Англия
(1 голосов)

Впереди – договоренности между клубами

Тен Хаг еще не отказался от покупки вингера Аякса. Контракт игрока с МЮ уже согласован

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг все еще не против снова поработать со своим бывшим подопечным в "Аяксе" Антони. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Для нидерландского тренера этот игрок является ключевой целью на позицию вингера.

"Ман Юнайтед" и Антони уже достигли принципиального соглашения о пятилетнем контракте. Теперь "красные дьяволы" будут готовить официальное предложение "Аяксу" по трансферу игрока.

Отметим, что бразильский вингер сыграл под руководством тен Хага в амстердамском клубе 79 матчей, в которых отличился 22 голами и 20 асистами.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Антони в 35 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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Источник:
Nico Schira

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