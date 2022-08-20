АПЛ. Первые победы Кристал Пэлас, Фулхэма и Саутгемптона

“Кристал Пэлас” провел неплохой матч против “Арсенала”, но проиграл, еще лучше действовал с “Ливерпулем”, и взял ничью, а сегодня команда Патрика Виейра смотрелась просто великолепно в игре против “Астон Виллы” и заслуженно взяла три очка, хотя матч складывался для “Пэлас” непросто.

Уже на пятой минуте “Вилла” повела в счете. Хозяева проспали простую вертикальную атаку – Мингз вперед на Бэйли, ямаец продлил на Уоткинса, хороший хлесткий удар и 1:0.

Но “Пэлас” ответил сразу. Заха получил мяч от Эдуара в центре поля, сам выполнил проход к воротам Мартинеса и мастерски пробил по воротам.

В первом тайме “Пэлас” забил и второй мяч (Шлупп), но он был отменен VAR из-за минимального офсайда. После перерыва видеоассистент рефери вернул должок хозяевам. После углового “Пэлас” мяч попал в руку Диня и арбитр указал на точку. Правила правилами, но французскому бек очень не повезло и это было похоже на игровой эпизод.

Заха принялся пробить одиннадцатиметровый, Мартинес взял его удар, но на добивании был форвард “Пэлас”. Это уже его 12-й гол в чемпионате в календарном году.

Вскоре Виейра провел первые замены и хозяева сразу же забили третий. Все было разыграно очень красиво. Комбинация Митчелла и Эзе на фланге, идеальная подача в штрафную, своевременное подключение Матета – 3:1.

“Астон Вилла” проигрывает второй раз и если не забывать о фриковатом характере победы “Виллы” над “Эвертоном” в прошлом туре, сложно не заметить, что команда Стивена Джеррарда стартовала малоубедительно и пока и близко не похожа на еврокубкового претендента, хотя подобные цели и амбиции у клуба есть. Интересно, какой кредит доверия у Джеррарда. Сегодня “Вилла” проиграла по делу, но и “Пэлас” был великолепен.

FULL-TIME Crystal Palace 3-1 Aston Villa



A brace from Wilfried Zaha and goal from Jean-Philippe Mateta gives @CPFC their first #PL win of the season #CRYAVL pic.twitter.com/curPBBs8Pl — Premier League (@premierleague) August 20, 2022

Впервые победила в новом чемпионате еще лондонская команда. “Фулхэм” провел прекрасный первый тайм против “Брентфорда”, который, кажется, все еще был опьянен исторической победой над “Манчестер Юнайтед”. Первый гол в ворота Райя влетел уже на первой минуте, затим Палинья удвоил преимущество хозяев. Но “Брентфорд” перед перерывом из ничего ответил своим голом. Умная заготовка после углового и Нергор вколотил мяч в сетку.

Этот гол вернул “Брентфорд” в игру, во втором тайме команда Франка сначала отыгралась первый раз, но гол Тоуни был отменен из-за офсайда, но затем лучший бомбардир “пчел” все же отправил мяч в ворота Лено.

Второй раз в сезоне “Брентфорд” отыграл два мяча, но в этот раз избежать поражения ему не удалось. Митрович, который был не особо заметен все 90 минут, в самом конце игры замкнул подачу с фланга Мбабу. 3:2 – первая победа “Фулхэма” и пять очков после трех туров. Мощный старт новичка лиги.

FULL-TIME Fulham 3-2 Brentford



Fulham take all three points with a spirited performance ???? #FULBRE pic.twitter.com/wt5mtiAl0t — Premier League (@premierleague) August 20, 2022

Большую волю к победе продемонстрировал и “Саутгемптон”. Команда Ральфа Хазенхюттля провела очень слабый первый тайм против “Лестера” и пропустила после гола со стандарта Маддисона. Но как в игре с “Лидсом” в прошлом туре “Саутгемптон” вытащил игру благодаря заменам своего тренера. На 59-й минуте Че Адамс заменил Секу Мара и за 25 минут форвард “Сотона” сделал победный дубль. Сначала он удачно оказался в штрафной под передачу Белла-Котчапа, а в конце игры форвард сборной Шотландии сотворил мини-шедевр, пробив боковыми ножницами после подача Уорд-Проуза.

У “Лестера” после трех туров одно очко, недовольство Роджерса отсутствиями трансферов сказывается на общем психологическом климате команде. Кстати, сегодня в заявке у “лис” не было Фофана. Возможно, французский центрбек все же окажется в “Челси”.

Чемпионат Англии, третий тур

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Астон Вилла” 3:1

Голы: Заха 7, Заха 58, Матета 71 – Уоткинс 5

На 58-й минуте Заха не реализовал пенальти (вратарь)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп (Хьюз 82), Дукуре, Эзе (Ричардс 90+1) – Айю (Олисе 70), Эдуар (Матета 70), Заха (Миливоевич 82)

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Камара, Макгинн (Дуглас Луис 73) – Буэндиа (Коутиньо 73), Уоткинс, Бэйли (Ингз 66)

Предупреждения: Заха 39, Шлупп 75 – Макгинн 36

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Брентфорд” 3:2

Голы: Бобби Рид 1, Палинья 20, Митрович 90 – Нергор 44, Тоуни 71

“Фулхэм”: Лено – Тете (Мбабу 77), Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид, Палинья – Стэйнсфилд (Кэрни 77), Перейра, Бобби Рид – Митрович (Даффи 90+2)

“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Янссон, Хики (Льюис-Поттер 60) – Йенсен (Янельт 60), Нергор, Дасилва (Баптист 74) – Висса (Годдос 83), Тоуни, Мбемо

Предупреждения: Палинья 29, Тете 31, Мбабу 90+4 – Дасилва 56, Ми 80

Лестер, “Кинг Парк Стэдиум”

“Лестер” – “Саутгемптон” 1:2

Голы: Маддисон 54 – Адамс 68, Адамс 84

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Ндиди – Перес (Тилеманс 65), Маддисон, Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо 76) – Варди (Дака 65)

“Саутгемптон”: Базуну – Дженепо, Салису, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Лавиа, Уорд-Проуз – Адам Армстронг (Стюарт Армстронг 70), Эльюнусси, Арибо (Лянко 88) – Мара (Адамс 60)

Предупреждения: Дака 76, Маддисон 90+4 – Эльюнусси 64, Арибо 82, Лавиа 90+4

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Ноттингем Форест” 1:1

Голы: Грэй 88 – Джонсон 81