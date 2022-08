АПЛ. Первые победы Кристал Пэлас, Фулхэма и Саутгемптона

“Кристал Пэлас” провел неплохой матч против “Арсенала”, но проиграл, еще лучше действовал с “Ливерпулем”, и взял ничью, а сегодня команда Патрика Виейра смотрелась просто великолепно в игре против “Астон Виллы” и заслуженно взяла три очка, хотя матч складывался для “Пэлас” непросто.

Уже на пятой минуте “Вилла” повела в счете. Хозяева проспали простую вертикальную атаку – Мингз вперед на Бэйли, ямаец продлил на Уоткинса, хороший хлесткий удар и 1:0.

Но “Пэлас” ответил сразу. Заха получил мяч от Эдуара в центре поля, сам выполнил проход к воротам Мартинеса и мастерски пробил по воротам.

В первом тайме “Пэлас” забил и второй мяч (Шлупп), но он был отменен VAR из-за минимального офсайда. После перерыва видеоассистент рефери вернул должок хозяевам. После углового “Пэлас” мяч попал в руку Диня и арбитр указал на точку. Правила правилами, но французскому бек очень не повезло и это было похоже на игровой эпизод.

Заха принялся пробить одиннадцатиметровый, Мартинес взял его удар, но на добивании был форвард “Пэлас”. Это уже его 12-й гол в чемпионате в календарном году.

Вскоре Виейра провел первые замены и хозяева сразу же забили третий. Все было разыграно очень красиво. Комбинация Митчелла и Эзе на фланге, идеальная подача в штрафную, своевременное подключение Матета – 3:1.

“Астон Вилла” проигрывает второй раз и если не забывать о фриковатом характере победы “Виллы” над “Эвертоном” в прошлом туре, сложно не заметить, что команда Стивена Джеррарда стартовала малоубедительно и пока и близко не похожа на еврокубкового претендента, хотя подобные цели и амбиции у клуба есть. Интересно, какой кредит доверия у Джеррарда. Сегодня “Вилла” проиграла по делу, но и “Пэлас” был великолепен.

