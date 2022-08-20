Харри Кейн забил свой 250-й гол за Тоттенхэм

Английский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня забил свой 250-й гол за клуб. Это произошло в матче против "Вулверхэмптона", окончившемся победой "шпор" со счетом 1:0.

Также этот гол стал для форварда 185-м в АПЛ за клуб – рекорд за всю историю лиги. Больше голов в АПЛ удалось забить лишь Алану Ширеру (260), однако не за один и тот же клуб, а за несколько: "Блэкберн Роверс" и "Ньюкасл Юнайтед".

В рейтинге по голам за всю историю "Тоттенхэма" Кейн также находится лишь на втором месте – впереди него Джимми Гривс с 266. Примечательно, что англичанин провел за клуб меньше игр чем Харри (379 против 389 у Кейна). Он играл в Лондоне в период с 1961 по 1970 годы.