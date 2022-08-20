  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Харри Кейн забил свой 250-й гол за Тоттенхэм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн забил свой 250-й гол за Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

Также у англичанина теперь 185 голов в АПЛ, больше только у Алана Ширера

Харри Кейн забил свой 250-й гол за Тоттенхэм

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Английский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня забил свой 250-й гол за клуб. Это произошло в матче против "Вулверхэмптона", окончившемся победой "шпор" со счетом 1:0.

Также этот гол стал для форварда 185-м в АПЛ за клуб – рекорд за всю историю лиги. Больше голов в АПЛ удалось забить лишь Алану Ширеру (260), однако не за один и тот же клуб, а за несколько: "Блэкберн Роверс" и "Ньюкасл Юнайтед".

В рейтинге по голам за всю историю "Тоттенхэма" Кейн также находится лишь на втором месте – впереди него Джимми Гривс с 266. Примечательно, что англичанин провел за клуб меньше игр чем Харри (379 против 389 у Кейна). Он играл в Лондоне в период с 1961 по 1970 годы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Джимми Гривз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде