Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Эвертон – Ноттингем 1:1. Команда Миколенко спасается благодаря голевому действию голкипера
"Ириски" выгрызают первое очко
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Андре Марринер
"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 1:1
Голы: Демарай Грей 88 – Бреннан Джонсон 82
"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Коуди, Тарковский - Паттерсон, Дэвис (Онана 57), Ивоби, Миколенко - Гордон, Рондон, Грей
"Ноттингем Форест": Хендерсон - Воррелл, Кук, Маккенна - Уильямс, Мангала (Йейтс 55), О'Брайен, Тоффоло - Лингард (Куятэ 84) - Джонсон, Авонии (Гиббс-Вайт 61)
Предупреждения: Гордон 21, Ивоби 35, Онана 60 – Воррелл 20, Уильямс 29
Популярное сейчас
- Только два легионера. Шахтер объявил заявку на УПЛ
- Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО
- В российском Сочи – взрыв и пожар возле аэропорта
- Суд продолжается. Менди обвиняется в изнасиловании жертв в "комнатах паники"
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф
Новости по теме
- 08:45 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022
- 07:18 Зарубежные Ничья Ливерпуля, неудача команды Миколенко, разгром от ПСЖ. Главные новости за 6 августа
- 16:18 Прогнозы на футбол Негостеприимный Гудисон. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 06.08.2022