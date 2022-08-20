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АПЛ. Эвертон – Ноттингем 1:1. Команда Миколенко спасается благодаря голевому действию голкипера

Англия
(1 голосов)

"Ириски" выгрызают первое очко

АПЛ. Эвертон – Ноттингем 1:1. Команда Миколенко спасается благодаря голевому действию голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Андре Марринер

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Демарай Грей 88 – Бреннан Джонсон 82

"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Коуди, Тарковский - Паттерсон, Дэвис (Онана 57), Ивоби, Миколенко - Гордон, Рондон, Грей

"Ноттингем Форест": Хендерсон - Воррелл, Кук, Маккенна - Уильямс, Мангала (Йейтс 55), О'Брайен, Тоффоло - Лингард (Куятэ 84) - Джонсон, Авонии (Гиббс-Вайт 61)

Предупреждения: Гордон 21, Ивоби 35, Онана 60 – Воррелл 20, Уильямс 29

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Ноттингем Форест (Ноттингем)
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