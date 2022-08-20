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Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Минимальная победа "шпор"

Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В 3-м туре АПЛ лондонский "Тоттенхэм" принимал дома "Вулверхэмптон". В итоге "шпоры" одержали минимальную победу, благодаря голу Харри Кейна во втором тайме. На данный момент команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу.

Чемпионат Англии, третий тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61298 зрителей

“Тоттенхэм” – “Вулверхэмптон” 1:0

Гол: Кейн 64

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В статье: Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон)
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