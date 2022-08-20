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Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа "шпор"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В 3-м туре АПЛ лондонский "Тоттенхэм" принимал дома "Вулверхэмптон". В итоге "шпоры" одержали минимальную победу, благодаря голу Харри Кейна во втором тайме. На данный момент команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу.
Чемпионат Англии, третий тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61298 зрителей
Гол: Кейн 64
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