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Эвертон - Ноттингем Форест 1:1. Ассист вратаря. Видео обзор матча
Команда Миколенко вырывает ничью
Faisal HQ / Автор неизвестен
В 3-м туре чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграл вничью с "Ноттингем Форест". Оба гола пришлись на последние 10 минут встречи: сначала гости открыли счет, а позже подопечные Фрэнка Лэмпарда отыгрались, благодаря изумительной голевой передаче Пикфорда.
Английская Премьер-лига, третий тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Голы: Демарай Грей 88 – Бреннан Джонсон 82
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