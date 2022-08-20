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Эвертон - Ноттингем Форест 1:1. Ассист вратаря. Видео обзор матча

Англия
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Команда Миколенко вырывает ничью

Эвертон - Ноттингем Форест 1:1. Ассист вратаря. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В 3-м туре чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграл вничью с "Ноттингем Форест". Оба гола пришлись на последние 10 минут встречи: сначала гости открыли счет, а позже подопечные Фрэнка Лэмпарда отыгрались, благодаря изумительной голевой передаче Пикфорда.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Демарай Грей 88 – Бреннан Джонсон 82

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ноттингем Форест (Ноттингем)
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