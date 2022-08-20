МЮ не отпустит Магуайра в Челси. Капитан клуба не продается

Лондонский "Челси" продолжает поиски игрока в центр защиты после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена в "Реал" и "Барселону" соответственно. Так, клубу интересны игрок "Лестера" Уэсли Фофана и капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр.

Два предложения "Челси" за первого защитника уже были отклонены, так что клуб обратился к "МЮ". Однако, как сообщает издание The Guardian, "Юнайтед" ответили, что капитан клуба не продается.

По информации медиа, "Челси" были намерены обменять Магуйра на американского вингера Кристиана Пулишича. В текущем сезоне АПЛ нападающий сыграл всего 31 минуту за два тура.