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Хочет перейти в МЮ. Один из лидеров Аякса уже два дня не тренируется с командой
Еще один "свой" игрок для тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров "Аякса" Антони очень близок к тому, чтобы покинуть клуб. Бразилец уже два дня не тренируется с командой, ожидая позитива в переговорах между "Манчестер Юнайтед" и амстердамцами. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Игрок надеется, что клубы смогут договориться в ближайшее время о его трансфере. "Аякс" сейчас ждет новое предложение от МЮ - английский клуб, соответственно, сейчас его готовит.
Также стало известно, что Антони не попал в заявку на сегодняшний матч амстердамцев против "Спарты" Роттердам.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 35 миллионов евро. Это первый показатель в команде на пару с защитником Юрриеном Тимбером.
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