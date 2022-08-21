Хочет перейти в МЮ. Один из лидеров Аякса уже два дня не тренируется с командой

Один из лидеров "Аякса" Антони очень близок к тому, чтобы покинуть клуб. Бразилец уже два дня не тренируется с командой, ожидая позитива в переговорах между "Манчестер Юнайтед" и амстердамцами. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Игрок надеется, что клубы смогут договориться в ближайшее время о его трансфере. "Аякс" сейчас ждет новое предложение от МЮ - английский клуб, соответственно, сейчас его готовит.

Также стало известно, что Антони не попал в заявку на сегодняшний матч амстердамцев против "Спарты" Роттердам.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 35 миллионов евро. Это первый показатель в команде на пару с защитником Юрриеном Тимбером.