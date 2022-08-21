Лидеры чемпионата. Борнмут - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов

“Арсенал” победил в третьем подряд матче на старте сезона, отправив три безответных мяча в ворота “Борнмута”. Уже на 11-й минуте “канониры” вели 2:0 после дубля Мартина Эдегора. Во втором тайме хозяева пытались отыграть хотя бы один мяч, но вместо этого только пропустили – красивый гол забил центрбек “Арсенала” Салиба.

Английская Премьер-лига, третий тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

"Борнмут" – "Арсенал" 0:3

Голы: Эдегор 5, 11, Салиба 54