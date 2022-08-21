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Лидеры чемпионата. Борнмут - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов
Борнмут – Арсенал ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 0:3 ⋙ 20 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” победил в третьем подряд матче на старте сезона, отправив три безответных мяча в ворота “Борнмута”. Уже на 11-й минуте “канониры” вели 2:0 после дубля Мартина Эдегора. Во втором тайме хозяева пытались отыграть хотя бы один мяч, но вместо этого только пропустили – красивый гол забил центрбек “Арсенала” Салиба.
Английская Премьер-лига, третий тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”
Голы: Эдегор 5, 11, Салиба 54
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