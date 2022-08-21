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Зинченко: Боже мой, Салиба просто невероятный

Англия
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Он забил свой дебютный гол за "канониров"

Зинченко: Боже мой, Салиба просто невероятный

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал гол своего одноклубника Уильяма Салибы против "Борнмута", ставшего дебютным для француза в футболке лондонцев:

“Боже мой, этот мужчина просто невероятный. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе.

На самом деле, я не тот человек, который собирается его оценивать, однако кажется, что он пережил невероятный опыт, который невозможно представить”, - сказал Зинченко.

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Напомним, что и Салиба, и Зинченко являются летними новичками "Арсенала". Интересно, что они оба выходили из старта во всех трех первых матчах сезона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вильям Салиба
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Источник:
arseblog

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