Зинченко: Боже мой, Салиба просто невероятный

Украинский игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал гол своего одноклубника Уильяма Салибы против "Борнмута", ставшего дебютным для француза в футболке лондонцев:

“Боже мой, этот мужчина просто невероятный. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе.

На самом деле, я не тот человек, который собирается его оценивать, однако кажется, что он пережил невероятный опыт, который невозможно представить”, - сказал Зинченко.