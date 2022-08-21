Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: Боже мой, Салиба просто невероятный
Он забил свой дебютный гол за "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал гол своего одноклубника Уильяма Салибы против "Борнмута", ставшего дебютным для француза в футболке лондонцев:
“Боже мой, этот мужчина просто невероятный. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе.
На самом деле, я не тот человек, который собирается его оценивать, однако кажется, что он пережил невероятный опыт, который невозможно представить”, - сказал Зинченко.
Напомним, что и Салиба, и Зинченко являются летними новичками "Арсенала". Интересно, что они оба выходили из старта во всех трех первых матчах сезона.
Популярное сейчас
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Джошуа: Подарите Усику аплодисменты как нашему чемпиону мира в тяжелом весе
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО