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Вспомните ТОП-20 самых дорогих португальских футболистов? Квиз

Англия
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Хватит ли пяти минут?

Вспомните ТОП-20 самых дорогих португальских футболистов? Квиз

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18 августа "Вулверхэптон" объявил о трансфере португальского полузащитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Нуньеса. Он обошелся английскому клубу в 45 миллионов евро. Хавбек попал в ТОП-10 самых дорогих трансферов португальских игроков.

Сегодня мы предлагаем вспомнить 20 самых дорогих португальских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и только фамилию.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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