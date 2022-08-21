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Вспомните ТОП-20 самых дорогих португальских футболистов? Квиз
Хватит ли пяти минут?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
18 августа "Вулверхэптон" объявил о трансфере португальского полузащитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Нуньеса. Он обошелся английскому клубу в 45 миллионов евро. Хавбек попал в ТОП-10 самых дорогих трансферов португальских игроков.
Сегодня мы предлагаем вспомнить 20 самых дорогих португальских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и только фамилию.
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