Вспомните ТОП-20 самых дорогих португальских футболистов? Квиз

18 августа "Вулверхэптон" объявил о трансфере португальского полузащитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Нуньеса. Он обошелся английскому клубу в 45 миллионов евро. Хавбек попал в ТОП-10 самых дорогих трансферов португальских игроков.

Сегодня мы предлагаем вспомнить 20 самых дорогих португальских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и только фамилию.