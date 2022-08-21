Лидс - Челси 3:0. Обзор матча и видео голов

В третьем туре английской Премьер-лиге лондонский “Челси” неожиданно уступил с крупным счетом “Лидсу”. Команда американского тренера Джесси Марша играла смело и открыто против “Челси”, и первый гол забила в результате высокого прессинга – грубого ошибся вратарь “Челси” Менди. Затем “Лидс” добавил еще один мяч после стандарта, а после перерыва хозяева довели счет до разгромного.

Чемпионат Англии, третий тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Челси” 3:0

Голы: Ааронсон 33, Родриго 37, Харрисон 59