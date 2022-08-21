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Лидс - Челси 3:0. Обзор матча и видео голов
Лидс – Челси ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 21 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре английской Премьер-лиге лондонский “Челси” неожиданно уступил с крупным счетом “Лидсу”. Команда американского тренера Джесси Марша играла смело и открыто против “Челси”, и первый гол забила в результате высокого прессинга – грубого ошибся вратарь “Челси” Менди. Затем “Лидс” добавил еще один мяч после стандарта, а после перерыва хозяева довели счет до разгромного.
Чемпионат Англии, третий тур. Лидс, “Элланд Роуд”
Голы: Ааронсон 33, Родриго 37, Харрисон 59
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