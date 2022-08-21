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АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3. Чемпион впервые теряет очки

Англия
(1 голосов)

Сити отыгрался с 1:3, но победить не смог

АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3. Чемпион впервые теряет очки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, третий тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Манчестер Сити” 3:3

Голы: Альмирон 28, Уилсон 39, Триппьер 54 – Гюндоган 5, Холанд 60, Силва 64

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Крафт 90+5) – Уиллок (Лонгстафф 70), Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 83), Уилсон (Вуд 70), Сен-Максимен

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке (Диаш 21), Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва

Предупреждения: Шер 34, Триппьер 76, Жоэлинтон 90+2 – Канселу 18

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В статье: Английская Премьер-лига Илкай Гюндоган АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл Каллум Уилсон Аллан Сан-Максимен Эрлинг Холанд
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.08.2022 в 20:58
Зінченко змінив клуб, але все одно йде лідером АПЛ. Він приніс фарт із собою.
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-2
Лекарь (село Дарниця)
21.08.2022 в 20:50
Гарна була гра. Отримав насолоду від футболу!
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+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.08.2022 в 20:33
Зіна в лідерах з Арсеналом .. Буде цікаво, якщо Арсенал в цьому сезоні щось видасть... Подивимся
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+2
-2

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