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АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3. Чемпион впервые теряет очки
Сити отыгрался с 1:3, но победить не смог
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Манчестер Сити” 3:3
Голы: Альмирон 28, Уилсон 39, Триппьер 54 – Гюндоган 5, Холанд 60, Силва 64
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Крафт 90+5) – Уиллок (Лонгстафф 70), Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 83), Уилсон (Вуд 70), Сен-Максимен
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке (Диаш 21), Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва
Предупреждения: Шер 34, Триппьер 76, Жоэлинтон 90+2 – Канселу 18
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