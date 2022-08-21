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Вест Хэм проиграл третий матч АПЛ подряд. У клуба – ноль голов в лиге

Англия
(1 голосов)

Лишь один летний новичок вышел в старте

Вест Хэм проиграл третий матч АПЛ подряд. У клуба – ноль голов в лиге

Фото: Football.London

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" проводит отвратное начало сезона, проиграв уже три игры подряд. Сегодня клуб Дэвида Мойеса разорвал "Брайтон" со счетом 0:2. После трех туров команда идет на 20 месте в таблице. Столько же очков только у "МЮ" – ноль.

Примечательно еще то, что "Вест Хэму", в отличии от "Манчестер Юнайтед", пока не удалось даже забить. У команды нет ни одного забитого гола в трех матчах лиги.

Летом "Вест Хэм" приобрел новых игроков на общую сумму больше 120 миллионов евро. Среди них нападающие Скамакка и Корне, хавбек Доунс, центрбеки Агерд и Керер, а также вратарь Ареоля. За три тура АПЛ лишь только Керер, из всех новичков, вышел в стартовом составе.

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В статье: Дэвид Мойес Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.08.2022 в 19:15
Так Ярмоленко ж пішов... Залишається боротьба за виживання..
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
21.08.2022 в 19:23
Снял с языка...
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0
0

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