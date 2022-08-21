Вест Хэм проиграл третий матч АПЛ подряд. У клуба – ноль голов в лиге

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" проводит отвратное начало сезона, проиграв уже три игры подряд. Сегодня клуб Дэвида Мойеса разорвал "Брайтон" со счетом 0:2. После трех туров команда идет на 20 месте в таблице. Столько же очков только у "МЮ" – ноль.

Примечательно еще то, что "Вест Хэму", в отличии от "Манчестер Юнайтед", пока не удалось даже забить. У команды нет ни одного забитого гола в трех матчах лиги.

Летом "Вест Хэм" приобрел новых игроков на общую сумму больше 120 миллионов евро. Среди них нападающие Скамакка и Корне, хавбек Доунс, центрбеки Агерд и Керер, а также вратарь Ареоля. За три тура АПЛ лишь только Керер, из всех новичков, вышел в стартовом составе.