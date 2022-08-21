Гвардиола: Ньюкасл определенно становится одним из самых сложных соперников

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Ньюкаслом" в матче 3-го тура АПЛ.

"Ньюкасл" определенно становится одним из самых сложных соперников. Сегодня "Лидс" обыграл "Челси". Премьер-лига очень сложна для всех. Это показывает, как замечательно мы справились за пять лет и как это будет сложно. Достаточно увидеть, как команда сражается до конца.

Это была настоящая футбольная игра. Мы начали очень хорошо, но проиграли несколько дуэлей. Когда игра была открыта, они были лучше нас на протяжении 20 минут.

Сен-Максимен в составе "Ньюкасла" действительно очень опасен. Нам нужно было провести больше времени в последней трети поля", - рассказал испанский наставник.