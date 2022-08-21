Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Ньюкасл определенно становится одним из самых сложных соперников
Коуч "горожан" подвел итоги поединка против "сорок"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Ньюкасл" определенно становится одним из самых сложных соперников. Сегодня "Лидс" обыграл "Челси". Премьер-лига очень сложна для всех. Это показывает, как замечательно мы справились за пять лет и как это будет сложно. Достаточно увидеть, как команда сражается до конца.
Это была настоящая футбольная игра. Мы начали очень хорошо, но проиграли несколько дуэлей. Когда игра была открыта, они были лучше нас на протяжении 20 минут.
Сен-Максимен в составе "Ньюкасла" действительно очень опасен. Нам нужно было провести больше времени в последней трети поля", - рассказал испанский наставник.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении
- Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет
- Зинченко установил рекорд АПЛ как игрок с наибольшим процентом побед
- Суд продолжается. Менди обвиняется в изнасиловании жертв в "комнатах паники"
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака