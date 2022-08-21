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Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ньюкасл – Манчестер Сити ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 21 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” и “Ньюкасл” забили на двоих шесть голов в предпоследнем матче третьего тура английской Премьер-лиги. “Сороки” пропустили первыми – прекрасное взаимодействие Силвы и Гюндогана, но еще до перерыва “Ньюкасл” отыграл два мяча. Два ассиста выполнил Сен-Максимен, а голы забивали Альмирон и Уилсон. Во втором тайме Триппьер забил гол прямым ударом со штрафного, но “Сити” понадобилось десять минут, чтобы отыграть два мяча. Сначала сократил отставание Холанд, а точку в матче поставил Силва. 3:3 – голевая феерия на “Сент-Джеймс Парке”.

Чемпионат Англии, третий тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Манчестер Сити” 3:3

Голы: Альмирон 28, Уилсон 39, Триппьер 54 – Гюндоган 5, Холанд 60, Силва 64

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В статье: Английская Премьер-лига видео Илкай Гюндоган АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл видеоповторы Бернарду Силва Кевин Де Брюйне Киран Триппьер Аллан Сан-Максимен Эрлинг Холанд
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