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Мойес: Мы выступили хорошо, но пропустили пару очень плохих голов
Наставник "молотобойцев" о очередном поражении своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Я разочарован, потому что мы не выиграли. Мы выступили хорошо, но пропустили пару очень плохих голов.
Пенальти стал поворотным моментом, мы начали хорошо и немного сдерживали их, но нам не хватило этого качества, и мы не удерживали мяч, когда отбирали его. До этого мы не делали ничего плохого", - рассказал коуч "молотобойцев".
После этого тура "Вест Хэм" имеет в своем активе три поражения и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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