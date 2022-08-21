Мойес: Мы выступили хорошо, но пропустили пару очень плохих голов

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал поражение от "Брайтона" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Я разочарован, потому что мы не выиграли. Мы выступили хорошо, но пропустили пару очень плохих голов.

Пенальти стал поворотным моментом, мы начали хорошо и немного сдерживали их, но нам не хватило этого качества, и мы не удерживали мяч, когда отбирали его. До этого мы не делали ничего плохого", - рассказал коуч "молотобойцев".