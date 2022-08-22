  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Каземиро завершил медосмотр в Ман Юнайтед и ждет рабочую визу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро завершил медосмотр в Ман Юнайтед и ждет рабочую визу

Англия
(1 голосов)

Контракт до лета 2026 года с опцией продления на сезон

Каземиро завершил медосмотр в Ман Юнайтед и ждет рабочую визу

Twitter Fabrizio Romano

Новина українською

Каземиро уже прибыл в Манчестер и завершил прохождение медицинских тестов. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

На данный момент 30-летний бразилец ждет, когда будет готова его виза для работы в Англии. Контракт хавбека с "Манчестер Юнайтед" до лета 2026 года уже подписан - соглашение предусматривает пролонгацию на один сезон.

Каземиро приступит к тренировкам с командой Эрика тен Хага уже на следующей неделе.

Напомним, с 2013-го года Каземиро полузащитник выступал за мадридский "Реал", с которым выиграл 5 ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде