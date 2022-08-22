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Каземиро завершил медосмотр в Ман Юнайтед и ждет рабочую визу
Контракт до лета 2026 года с опцией продления на сезон
Twitter Fabrizio Romano
Каземиро уже прибыл в Манчестер и завершил прохождение медицинских тестов. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
На данный момент 30-летний бразилец ждет, когда будет готова его виза для работы в Англии. Контракт хавбека с "Манчестер Юнайтед" до лета 2026 года уже подписан - соглашение предусматривает пролонгацию на один сезон.
Каземиро приступит к тренировкам с командой Эрика тен Хага уже на следующей неделе.
Напомним, с 2013-го года Каземиро полузащитник выступал за мадридский "Реал", с которым выиграл 5 ЛЧ.
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