Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов заплатить 90 млн евро за вингера Аякса
Солидное усиление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Аякса" Антони близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Как утверждает журналист Николо Скира, 22-летний бразилец согласовал условия личного контракта с "красными" дьяволами до 2027 года. Также отмечается, что английский клуб готов заплатить за Антони 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он провел 3 матча за "Аякс" и записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.
Добавим, что наставник "МЮ" Эрик тен Хаг ранее работал с футболистом в амстердамском клубе.
Популярное сейчас
- Уже без футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Официально. Шахтер объявил о переходе Ивана Петряка
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 08:53 Зарубежные Хочет перейти в МЮ. Один из лидеров Аякса уже два дня не тренируется с командой
- 16:42 Зарубежные Тен Хаг еще не отказался от покупки вингера Аякса. Контракт игрока с МЮ уже согласован
- 21:45 Зарубежные Ман Юнайтед пытаются подписать вингера Аякса, предлагая 60 миллионов евро. Амстердам требует 80