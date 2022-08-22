Манчестер Юнайтед готов заплатить 90 млн евро за вингера Аякса

Вингер "Аякса" Антони близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как утверждает журналист Николо Скира, 22-летний бразилец согласовал условия личного контракта с "красными" дьяволами до 2027 года. Также отмечается, что английский клуб готов заплатить за Антони 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 3 матча за "Аякс" и записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.

Добавим, что наставник "МЮ" Эрик тен Хаг ранее работал с футболистом в амстердамском клубе.