Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов Манчестер Юнайтед? Квиз

В конце минувшей недели "Манчестер Юнайтед" усилился очередным новичком. Им стал один из ключевых игроков мадридского "Реала" Каземиро, который обошелся англичанам в 70,65 миллиона евро, став самым дорогим бразильцем в истории МЮ.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить 20 самых дорогих приобретений "красных дьяволов". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и одну фамилию.