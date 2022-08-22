Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов Манчестер Юнайтед? Квиз
В списке есть и игроки, выступавшие в УПЛ
В конце минувшей недели "Манчестер Юнайтед" усилился очередным новичком. Им стал один из ключевых игроков мадридского "Реала" Каземиро, который обошелся англичанам в 70,65 миллиона евро, став самым дорогим бразильцем в истории МЮ.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить 20 самых дорогих приобретений "красных дьяволов". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и одну фамилию.
Популярное сейчас
- Официально. Шахтер объявил о переходе Ивана Петряка
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО