Магуайр может не попасть в состав на матч МЮ с Ливерпулем

Защитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может начать матч с "Ливерпулем" в запасе, сообщает The Telegraph. Тен Хаг наигрывал на прошлой неделе Рафаэля Варана с Лисандро Мартинесом в качестве пары центральных защитников.

Харри отыграл оба матча "МЮ" в АПЛ: с "Брайтоном" и "Брентфордом".

Лисандро провел весь матч с "Брайтоном". В матче с "Брентфордом" его в перерыве заменили на Варана.

В прошлом сезоне Варан пропустил 95 дней из-за различных повреждений. Француз перешел из "Реала" прошлым летом за 40 миллионов евро.