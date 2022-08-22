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Магуайр может не попасть в состав на матч МЮ с Ливерпулем
Капитан со скамейки
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может начать матч с "Ливерпулем" в запасе, сообщает The Telegraph. Тен Хаг наигрывал на прошлой неделе Рафаэля Варана с Лисандро Мартинесом в качестве пары центральных защитников.
Харри отыграл оба матча "МЮ" в АПЛ: с "Брайтоном" и "Брентфордом".
Лисандро провел весь матч с "Брайтоном". В матче с "Брентфордом" его в перерыве заменили на Варана.
В прошлом сезоне Варан пропустил 95 дней из-за различных повреждений. Француз перешел из "Реала" прошлым летом за 40 миллионов евро.
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