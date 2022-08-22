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Без Роналду и Магуайра. Составы на Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Наконец кто-то решился
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля" без Криштиану Роналду и Харри Магуайра. Эрик Тен Хаг заменил их Рафаэлем Вараном и Маркусом Рашфордом.
Полный состав "МЮ" выглядит следующим образом:
- Де Хеа – В.
- Далот
- Варан
- Мартинес
- Маласия
- Мактоминей
- Эриксен
- Санчо
- Фернандеш – К.
- Эланга
- Рашфорд
Состав "Ливерпуля":
- Алиссон – В.
- Александр-Арнольд
- Гомес
- Ван Дейк
- Робертсон
- Милнер
- Хендерсон – К.
- Эллиот
- Салах
- Фирмино
- Диас
Матч начнется в 22:00.
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