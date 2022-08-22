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Без Роналду и Магуайра. Составы на Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Наконец кто-то решился

Без Роналду и Магуайра. Составы на Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля" без Криштиану Роналду и Харри Магуайра. Эрик Тен Хаг заменил их Рафаэлем Вараном и Маркусом Рашфордом.

Полный состав "МЮ" выглядит следующим образом:

  • Де Хеа – В.
  • Далот
  • Варан
  • Мартинес
  • Маласия
  • Мактоминей
  • Эриксен
  • Санчо
  • Фернандеш – К.
  • Эланга
  • Рашфорд

Состав "Ливерпуля":

  • Алиссон – В.
  • Александр-Арнольд
  • Гомес
  • Ван Дейк
  • Робертсон
  • Милнер
  • Хендерсон – К.
  • Эллиот
  • Салах
  • Фирмино
  • Диас

Матч начнется в 22:00.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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