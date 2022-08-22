Каземиро приехал на Олд Траффорд поддержать МЮ в матче с Ливерпулем

Клубный твиттер "Манчестер Юнайтед" представил Каземиро. Хавбек приехал на Олд Траффорд поддержать свою новую команду в матче против "Ливерпуля".

30-летний полузащитник присоединился к "МЮ" за 70 миллионов евро, как сообщает Transfermarkt. Он покинул "Реал" "из профессиональных и личных соображений".

Каземиро стал вторым после Криштиану Роналду обладателем 5 трофеев Лиги чемпионов в составе "МЮ". Ещё 4 кубка у Рафаэля Варана.