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Каземиро приехал на Олд Траффорд поддержать МЮ в матче с Ливерпулем

Англия
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Когда прервать черную полосу, если не сейчас?

Каземиро приехал на Олд Траффорд поддержать МЮ в матче с Ливерпулем

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Клубный твиттер "Манчестер Юнайтед" представил Каземиро. Хавбек приехал на Олд Траффорд поддержать свою новую команду в матче против "Ливерпуля".

30-летний полузащитник присоединился к "МЮ" за 70 миллионов евро, как сообщает Transfermarkt. Он покинул "Реал" "из профессиональных и личных соображений".

Каземиро стал вторым после Криштиану Роналду обладателем 5 трофеев Лиги чемпионов в составе "МЮ". Ещё 4 кубка у Рафаэля Варана.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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