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Каземиро приехал на Олд Траффорд поддержать МЮ в матче с Ливерпулем
Когда прервать черную полосу, если не сейчас?
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Клубный твиттер "Манчестер Юнайтед" представил Каземиро. Хавбек приехал на Олд Траффорд поддержать свою новую команду в матче против "Ливерпуля".
This is your home, @Casemiro ????#MUFC pic.twitter.com/MSfdt5rGRv— Manchester United (@ManUtd) August 22, 2022
30-летний полузащитник присоединился к "МЮ" за 70 миллионов евро, как сообщает Transfermarkt. Он покинул "Реал" "из профессиональных и личных соображений".
✍️ It's official.— Manchester United (@ManUtd) August 22, 2022
Welcome to United, @Casemiro ????????#MUFC
Каземиро стал вторым после Криштиану Роналду обладателем 5 трофеев Лиги чемпионов в составе "МЮ". Ещё 4 кубка у Рафаэля Варана.
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