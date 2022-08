АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1. Чудесное преображение

Злопыхатели “Манчестер Юнайтед” радостно потирали руки после двух стартовых поражений МЮ, предвкушая, что может сделать с командой тен Хаг “Ливерпуль”, в прошлом сезоне выигравший у своего исторического соперника два матча с общим счетом 9:0.

Но не нужно упрощать футбол. Эрик тен Хаг совсем не глупый человек и после первых двух туров он сделал определенные выводы и хорошо подготовил свою команду. И “Ливерпуль” предстал на “Олд Траффорд” не в лучшем виде. Дело не только в том, что из-за травм и дисквалификаций Юрген Клопп не мог рассчитывать на десять игроков основного состава. У “Ливерпуля” на старте сезона тоже были свои игровые проблемы, и ими смог сегодня воспользоваться “Манчестер Юнайтед”.

Тен Хаг пошел на смелые, но правильные решения, оставив в запасе Шоу, Магуайра и Роналду. Вместо них играли Маласиа, Варан и Эланга. Все изменения сработали. Клопп удивил только тем, что Фабиньо остался в запасе. Конате, Матип, Кейта, Джонс, Тьяго, Окслейд-Чемберлен, Жота и Нуньес по разным причинам не оказались в заявке.

Тен Хаг не только изменил нескольких игроков основы, но и внес некоторые стилистические поправки. Де Хеа больше не пытался играть низом, Мактомини быстро расставался с мячом, фулбеки приклелись к Диасу и Салаху, в центре поля была компактность, “Юнайтед” пытался использовать свободное пространство в зоне Александер-Арнольда, и именно поэтому в старте вышел Эланга, а не Роналду.

В этом не было ничего не сложного. И “Ливерпуль” невольно помогал команде тех Хага. Отсутствие порядка в защите, средняя линия Эллиотт – Хендерсон – Милнер выглядела безобразно, Фирмино играл слишком глубоко и у “Ливерпуля” не было присутствия в штрафной площадке МЮ.

“Юнайтед” начал матч очень энергично. Первый момент был у хозяев – МЮ легко прошел центр поля “Ливерпуля”, Фернандеш вытянул на себя защитников и выполнил пас на свободного Элангу – от гола “Ливерпуль” спасла штанга.

Но долго “Олд Траффорд” ждать не пришлось. Эланга и Эриксен снова оставили не у дел Александер-Арнольда, шведский вингер выполнил прострел, Санчо обыграл Милнера, ван Дейк решил не бросаться на мяч и прогадал – у Санчо было время для удара и Бруну подсказал в каком направлении ворота – 1:0.

Shouldn’t overlook the crucial role played by Bruno Fernandes in reminding Jadon Sancho where the goal was pic.twitter.com/qoTgIfSujf