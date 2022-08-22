АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1. Чудесное преображение

Злопыхатели “Манчестер Юнайтед” радостно потирали руки после двух стартовых поражений МЮ, предвкушая, что может сделать с командой тен Хаг “Ливерпуль”, в прошлом сезоне выигравший у своего исторического соперника два матча с общим счетом 9:0.

Но не нужно упрощать футбол. Эрик тен Хаг совсем не глупый человек и после первых двух туров он сделал определенные выводы и хорошо подготовил свою команду. И “Ливерпуль” предстал на “Олд Траффорд” не в лучшем виде. Дело не только в том, что из-за травм и дисквалификаций Юрген Клопп не мог рассчитывать на десять игроков основного состава. У “Ливерпуля” на старте сезона тоже были свои игровые проблемы, и ими смог сегодня воспользоваться “Манчестер Юнайтед”.

Тен Хаг пошел на смелые, но правильные решения, оставив в запасе Шоу, Магуайра и Роналду. Вместо них играли Маласиа, Варан и Эланга. Все изменения сработали. Клопп удивил только тем, что Фабиньо остался в запасе. Конате, Матип, Кейта, Джонс, Тьяго, Окслейд-Чемберлен, Жота и Нуньес по разным причинам не оказались в заявке.

Тен Хаг не только изменил нескольких игроков основы, но и внес некоторые стилистические поправки. Де Хеа больше не пытался играть низом, Мактомини быстро расставался с мячом, фулбеки приклелись к Диасу и Салаху, в центре поля была компактность, “Юнайтед” пытался использовать свободное пространство в зоне Александер-Арнольда, и именно поэтому в старте вышел Эланга, а не Роналду.

В этом не было ничего не сложного. И “Ливерпуль” невольно помогал команде тех Хага. Отсутствие порядка в защите, средняя линия Эллиотт – Хендерсон – Милнер выглядела безобразно, Фирмино играл слишком глубоко и у “Ливерпуля” не было присутствия в штрафной площадке МЮ.

“Юнайтед” начал матч очень энергично. Первый момент был у хозяев – МЮ легко прошел центр поля “Ливерпуля”, Фернандеш вытянул на себя защитников и выполнил пас на свободного Элангу – от гола “Ливерпуль” спасла штанга.

Но долго “Олд Траффорд” ждать не пришлось. Эланга и Эриксен снова оставили не у дел Александер-Арнольда, шведский вингер выполнил прострел, Санчо обыграл Милнера, ван Дейк решил не бросаться на мяч и прогадал – у Санчо было время для удара и Бруну подсказал в каком направлении ворота – 1:0.

Shouldn’t overlook the crucial role played by Bruno Fernandes in reminding Jadon Sancho where the goal was pic.twitter.com/qoTgIfSujf — Tom Williams (@tomwfootball) August 22, 2022

Пока игроки МЮ праздновали свой гол, Милнер в жесткой форме высказывал ван Дейку свои претензии. И действительно центрбек “Ливерпуля” сыграли слишком самонадеянно.

“Ливерпуль” проснулся в середине первого тайма. Появилась скорость, движение в атаке, и постепенно гости передвинули игру к воротам Де Хеа. Но запоминающихся голевых моментов у “Ливерпуля” не было, пока МЮ чуть не забил себе сам. После углового “красных” Ферандеш хотел вынести мяч подальше, но пробил по своим воротам. К счастью для португальца он попал в стоящего в воротах Мартинеса.

В перерыве английские обозреватели ожидали, что Клопп снимет с игры Милнера, который выполнил непонятную роль свободной десятки, и выпустит вместо него Фабиньо. Но 36-летний хавбек “Ливерпуля” остался на поле, а у “Юнайтед” появился Марсьяль и французу понадобилось семь минут, чтобы отметиться голевым действием. Хендерсон потерял мяч в центре поля, Марсьяль подхватил мяч и дал пас на ход Рашфорду, защитники “Ливерпуля” застыли в полупозициях, и не успели за форвардом МЮ. Хладнокровный финиш – 2:0.

Клоппу нужно было что-то менять, но его скамейка запасных этим вечером выглядела бедно. В итоге Фабиньо и Карвалью получили свои игровые минуты, и “Ливерпуль” даже забил один гол (Салах подсуетился после углового), но на ничью команде Юргена Клоппа сегодня не наиграла, не говоря уже о победе. Это был определенно один из худших матчей “Ливерпуля” за последнее время.

А тен Хага нужно похвалить. Он принял правильные кадровые решения, оставив в запасе Шоу, Магуайра и Роналду, в игре МЮ появилась мобильность, энергичность, команда работала, боролась и выглядела единым целым.

“Манчестер Юнайтед” набирает свои первые очки и поднимается на 14-ю позицию, “Ливерпуль” 16-й с двумя пунктами и без побед.

Jurgen Klopp can't hide his feelings towards Bruno Fernandes ???? pic.twitter.com/7Gdop1IeUM — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

Чемпионат Англии, третий тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 2:1

Голы: Санчо 16, Рашфорд 53 – Салах 81

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот (Уан-Биссака 86), Варан, Мартинес, Маласиа – Эриксен (ван де Бек 86), Мактомини – Эланга (Марсьяль 46), Фернандеш, Санчо (Фред 71) – Рашфорд (Роналду 86)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Цимикас 85), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Эллиотт, Хендерсон (Фабиньо 59), Милнер (Карвалью 73) – Диас, Фирмино, Салах

Предупреждения: Варан 27, Далот 45, Фернандеш 74 – Александер-Арнольд 24