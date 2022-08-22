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Официально: Каземиро подписал контракт с Манчестер Юнайтед до 2026 года
Когда дебют?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании соглашения с полузащитником "Реала" Каземиро. Бразилец получил контракт до лета 2026 года.
В "Реале" Каземиро продлил контракт прошлым летом и был связан с клубом трудовым соглашением до 2025 года.
"Шанс принять новый вызов в "МЮ" и АПЛ был чрезвычайно привлекательным.
Я поработал со многими сильными тренерами в течение карьеры и с нетерпением жду работы с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом, пообщавшись с ним и услышав его идеи.
Я завершаю одно прекрасное приключение и начинаю новое – с тем же стремлением выигрывать матчи, завоевывать трофеи и вызывать у фанатов чувство гордости за успехи клуба.
Все знают историю "МЮ", значимость этого клуба в мировом масштабе, значение для болельщиков. Представлять "МЮ" – это честь, и я готов отдать все силы на благо команды", – заявил бразилец.
Ранее сообщалось, что в контракте также будет прописана опция продления ещё на год.
Напомним, что "МЮ" заплатил за бразильца 70 миллионов евро.
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